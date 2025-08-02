Pesca, riallocati fondi FEAMPA: più risorse per bandi acquacoltura e trasformazione

Firenze: Sono state integrate le dotazioni finanziarie di due bandi FEAMPA, l’uno per lo sviluppo del settore acquacoltura (Obiettivo Specifico 2., Intervento 2, Azione 5) l’altro per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico (Obiettivo Specifico 2.2, intervento 2, Azione 2).

Grazie a uno spostamento di 2 milioni di euro che derivano da un precedente bando sempre FEAMPA per acquacoltura, questo bando 2024 destinato all’ammodernamento delle imprese passerà da una dotazione di 800mila euro a 2 milioni e 800mila euro.

L’altro, con lo spostamento di 1 milione e 750mila euro, passerà da una dotazione di 800mila euro a una di 2 milioni e 500mila euro.

La manovra, proposta dalla vicepresidente e assessora all’agricoltura e pesca Stefania Saccardi e approvata nell'ultima giunta, permetterà di coprire tutte le domande dei due bandi che risulteranno ammissibili.

"Con questa manovra di riallocazione delle risorse FEAMPA – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura e pesca Stefania Saccardi - siamo riusciti a dare una risposta concreta a due settori fondamentali della nostra economia costiera: l’acquacoltura e la trasformazione dei prodotti della pesca. Grazie a un utilizzo efficiente dei fondi disponibili, abbiamo integrato le dotazioni finanziarie di due bandi strategici, portandole rispettivamente a 2,8 milioni e 2,5 milioni di euro. Ciò consentirà di garantire il massimo impatto degli investimenti e favorire l’innovazione, la sostenibilità e la competitività delle imprese del comparto. È un segnale forte dell’attenzione che la Regione continua a riservare al mondo della pesca e dell’acquacoltura, valorizzando le opportunità offerte dalla programmazione europea”.