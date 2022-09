Pesca, nuove risorse ai bandi su trasformazione prodotto ittico e acquacoltura

Firenze: Buone notizie sul fronte pesca. Con l’approvazione dell’ultima delibera di giunta viene rimodulato il piano finanziario per utilizzare le risorse extra priorità 4 riguardanti i FLAG (Fisheries Local Action Groups) derivanti da economie FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, pesca e acquacoltura) registrate su progetti precedenti.



La rimodulazione si concentra su due misure che vedranno perciò aumentare le risorse destinate ai bandi pubblicati:

- circa 100mila euro saranno destinati complessivamente per finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

- circa 350mila euro complessivamente per l’ammodernamento degli impianti di acquacoltura.

Si procederà anche allo scorrimento della graduatoria 2020 sull’acquacoltura che finora non era stata finanziata completamente per mancanza di risorse e che invece adesso grazie alla nuova iniezione di 200mila euro circa, vedrà l’esaurimento.

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare ha sottolineato che sta lavorando con Ministero e le altre Regioni per incrementare le risorse FEAMP 21-27 rispetto alla programmazione precedente per dare maggiori sostegni e continuare a investire in favore delle imprese del settore