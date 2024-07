Cronaca Pesca in Laguna: via libera dal Comune iter per preparazione bando europeo assegnazione concessione 11 luglio 2024

Orbetello: Il Comune di Orbetello ha approvato in giunta un atto di indirizzo agli uffici per provvedere a incaricare soggetti esterni per la preparazione del bando europeo per affidare l'esercizio della pesca in Laguna.

«L'importante atto – sottolinea l'amministrazione comunale – arriva dopo l'avvio del procedimento da parte del Comune la scorsa settimana di revoca della concessione all'Opl , attualmente in scadenza nel 2029. Chiaramente la preparazione del complesso bando europeo con tutte le verifiche ambientali dovute, tra cui la stessa procedura di bando per l'affidamento della concessione, richiederanno qualche anno. Per questo motivo, già da ora, si è dato avvio alla procedura di incarico esterno per la redazione». La determinazione arriva con un atto di indirizzo della giunta comunale di Orbetello che fotografa la situazione attuale: «L’attuale convenzione relativa all’esercizio della pesca tradizionale e gestione-sviluppo delle attività collegate nella Laguna di Orbetello è attualmente oggetto di contenzioso con la società con naturale scadenza il 31.12.2029 ed è pertanto intenzione dell’amministrazione comunale, in applicazione della normativa eurounitario e nazionale, e vista la complessità della materia, avviare per tempo e il prima possibile le necessarie attività amministrative finalizzate, tramite procedura comparativa ad evidenza pubblica, alla individuazione del nuovo operatore economico cui affidare l’attività». Il Comune di Orbetello, infatti, è titolare del diritto esclusivo di pesca (usi civici) nella Laguna, nelle acque dei fiumi Albegna e Osa, nelle spiagge marittime in prossimità delle peschiere di Nassa e di Fibbia e sullo specchio di mare tra i due forti delle Saline e Santa Liberata, sul Fosso della Giannella e sugli altri Fossi che circondano la città. Il diritto di pesca è stato, peraltro, riconosciuto anche dallo Stato alla fine degli anni 80 e, nel 1992, la Regione ha riconosciuto il diritto di uso civico di pesca, normato poi con un regolamento nel 1998. Ed è proprio ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento che il Comune di Orbetello provvede alla gestione industriale della pesca nelle acque della Laguna, mediante concessione. L'attuale concessione, ora oggetto di contenzioso, risale al 21 dicembre 1999 e prevede: · l’esercizio dell’attività di pesca tradizionale nella Laguna di Orbetello, nei limiti e nel rispetto delle norme stabilite con il Regolamento adottato con delibera consiliare n. 19 del 29 febbraio 1996 come modificato e integrato a seguito delle osservazioni regionali, e approvato con decreto dirigenziale n. 4109/1998; · la gestione e lo sviluppo delle attività collegate alla pesca tradizionale quali: · l’avanotteria; · l’acquacoltura; · la trasformazione e commercializzazione del prodotto locale; · lo studio e la ricerca per l’incremento e per l’aggiornamento dei sistemi di pesca; · la gestione in uso di alcuni beni immobili e relativi accessori di proprietà comunale. Ora deve essere individuata, su richiesta della giunta, la modalità di affidamento, previa valutazione degli strumenti tecnico-giuridici più idonei e favorevoli sotto il profilo dell’interesse pubblico, ed è stato dato mandato al dirigente di riferimento «Della procedura -recita l'atto di indirizzo - finalizzata all’affidamento dell’esercizio della pesca tradizionale e gestione- sviluppo delle attività collegate nella Laguna di Orbetello e a tal fine procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza e supporto al RUP a professionisti esterni esperti in materie giuridiche ed economiche di comprovata esperienza». Seguici



