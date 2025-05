Pesca, bando Feamp "crisi Ucraina": altri 2 milioni andranno a saldo delle compensazioni

Firenze: Per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, la Regione Toscana sta adottando gli atti per erogare il saldo a chi ha partecipato al bando della Misura 5.68 del Feamp, “Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina”.

Grazie alla ripartizione delle risorse ricavabili dalle economie del Ministero e di altre Regioni, anche la Toscana si è vista assegnare 2 milioni e 80mila euro che adesso potrà utilizzare per saldare le compensazioni riconosciute.

Il bando dotato di 4 milioni di euro, prevedeva l'erogazione di risorse alle piccole e medie imprese della pesca come concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in seguito alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

“La guerra in Ucraina è ancora in corso ei suoi effetti sul comparto pesca sono a lunga gittata – ha detto la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi – Con la ripartizione di queste ulteriori risorse puntiamo a saldare le compensazioni di tutte le imprese che hanno subito danni e hanno partecipato al bando e dare così un ristoro ai nostri operatori della pesca e dell'acquacoltura”.