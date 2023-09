Personalizzazione dei prodotti: la rinascita dei piccoli commercianti

La storia di Barbara Zappalà e delle sue richiestissime “T-shirt d’autore”



Grosseto: Una semplice t-shirt può diventare un’opera d’arte. Parola di Barbara Zappalà che confeziona pezzi unici per i suoi clienti, realizzando straordinarie magliette dipinte, arricchite di vestiti, bijou ed oggetti veri.





Romana di nascita ma grossetana d’adozione, titolare del negozio “La Bottega di Barbara” in via Aldobrandeschi 6, Barbara Zappalà ha ritrovato la sua passione per l’arte negli anni del Covid e adesso le sue “T-shirt d’autore” sono richiestissime, anche dai turisti in visita nel centro storico del capoluogo maremmano.

Il processo creativo segue un iter ben specifico. “I clienti vengono da me e si raccontano -spiega Barbara- ; è un passaggio fondamentale, perché così acquisisco le informazioni necessarie per realizzare i soggetti. Mi chiedono di tutto, dal ritratto del proprio animale domestico al regalo per un’amica che si sposa. E poi alla gente piace essere raffigurata sul lavoro o nel proprio hobby… Dall’ascolto passo poi al disegno del bozzetto grafico che dovrà essere approvato, prima della realizzazione del dipinto su stoffa”.

Tra i soggetti più richiesti, ci sono i personaggi dei fumetti e dei cartoon e i propri amici a quattro zampe. Le T-shirt d’autore vengono poi arricchite da Barbara con oggetti stampati con la tecnica del 3D, applicazioni di stoffe, perline, strass e quanto altro.





Nelle maglie, inoltre, spesso viene aggiunta una frase, un messaggio, perché l’arte e la moda, come dice Barbara Zappalà, “sono un mezzo per comunicare”.

Quattro giorni, rispettando la lista delle ordinazioni, è il tempo medio per la realizzazione delle T-shirt.

Dalla caduta alla ripartenza. Eh sì, perché senza la pausa obbligata del Covid, presa dalla routine frenetica di ogni giorno, tra il negozio e la famiglia, forse Barbara non avrebbe trovato il tempo per riflettere su ciò che amava veramente. “Mi sono ritrovata con il negozio di borse chiuso per il lockdown – ricorda la commerciante - tra tante difficoltà economiche, ed ho ripreso a dipingere. È nata così l’idea delle magliette artistiche e non mi sono più fermata. La soddisfazione più grande è vedere la gioia dei clienti. A volte c’è chi si commuove di fronte al prodotto finito”.

L’impegno nel sociale. Barbara Zappalà ha condotto un laboratorio con le scuole medie a Roma per sensibilizzare le giovani generazioni contro la violenza sulle donne. Sono state realizzate per l’occasione delle T-shirt d’autore con le frasi ideate dai ragazzi e le magliette sono state poi esposte in Campidoglio.

“Specializzazione in un settore, personalizzazione del prodotto (o prodotto su misura) e la relazione diretta tra commerciante e cliente – osserva Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - sono i tre elementi chiave che possono determinare il successo del negozio di vicinato in questo determinato periodo storico, anche nel settore abbigliamento ed accessori, come indicato dal nostro sindacato Federmoda. Sono tutte armi potenzialmente vincenti contro l’omologazione delle grandi catene del retail ed è anche ciò che complessivamente non si può trovare sul web. Indirizzi che Barbara Zappalà ha intrapreso con passione e determinazione, e per questo le facciamo i nostri più vivi complimenti”.