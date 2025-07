Periferie dimenticate: tra sterpaglie, degrado e rischio incendi i cittadini lanciano l’allarme

Grosseto: Con l’arrivo del caldo torrido e l’assenza di piogge, in molte zone di Grosseto – soprattutto quelle periferiche – cresce la preoccupazione dei residenti per le condizioni di degrado e abbandono in cui versano diversi spazi pubblici e aree adiacenti ai condomìni.

Una delle segnalazioni più recenti arriva da una condomina di Via Carlo Zecchini che ha documentato la presenza di fitta vegetazione incolta e sterpaglie alte proprio a ridosso dell’edificio. “Abbiamo fatto numerose segnalazioni telefoniche agli enti competenti – racconta la cittadina – ma dopo mesi la situazione è ancora la stessa. Chiediamo un intervento urgente: siamo a rischio incendio, atti vandalici e infestazioni”.

Il caso di Via Zecchini non è isolato: nelle ultime settimane sono decine i messaggi ricevuti da cittadini di vari quartieri che denunciano erba alta, rifiuti, incuria e assenza di manutenzione ordinaria, specialmente nelle aree verdi e nelle zone limitrofe alle abitazioni.

Ciò che preoccupa maggiormente, oltre al degrado estetico, è la pericolosità concreta di queste situazioni. In un clima così secco, la vegetazione secca può trasformarsi in un pericoloso innesco per incendi, che potrebbero mettere a rischio case, automobili e la sicurezza delle persone.

I cittadini chiedono che l’amministrazione comunale intervenga con tempestività, non solo per sanare le situazioni più critiche, ma anche per avviare una pianificazione regolare degli sfalci e dei controlli, affinché il problema non si ripresenti ciclicamente ogni estate.

Il degrado non è solo una questione ambientale, ma anche sociale e culturale: vivere in spazi puliti, sicuri e curati è un diritto di tutti.

