Sport Perfette e Campionesse! La Nera si aggiudica il titolo Uisp Under 16 20 giugno 2025

Sforzo, attenzione e grande gioco: le ragazze di Corridori conquistano il campionato, frutto di una stagione impegnativa e gratificante per tutta la squadra e lo staff. Foto di Luca Sansone. Grosseto: Mercoledì 18 al Palazzetto finale Uisp Grosseto under 16 e vittoria del Campionato per le nostre STUPENDE ragazze della NERA! La partita è stata giocata con attenzione e scrupolo da parte di tutte le nostre Atlete che volevano il Titolo e lo hanno ottenuto! L'incontro è stato gradevole anche se le GIRL di Mister Corridori hanno sempre tenuto sotto controllo le coetanee del Gao Orbetello. La partita è terminata 3 a 0 in poco più di 1 ora di gioco coi seguenti parziali: 25/19-25/18-25/20. La Società ringrazia tutte le ragazze che hanno ottenuto questo successo a coronamento di una Stagione molto impegnativa ma molto gratificante: Ginevra Riva, Dinora Agostini, Francesca Dottori, Maria Vittoria Vegni, Alice Restante, Noemi Goracci, Sabrina Delli Castelli, Emilia Budenchuk, Emma Lopez, Emma Boccini, Greta Simone, Emma Valurta e Isabella Kryeziu. Grazie anche al Tecnico Leonello Corridori, ai Dirigenti Andrea Delli Castelli e Luca Colombini e a tutti i genitori che oltre a tifare hanno supportato la Società arbitrando le partite ed eseguendo le dirette sul nostro Canale You Tube.





