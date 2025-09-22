Perdita copiosa di acqua potabile dal dispositivo del Fiora a Massa marittima. Le segnalazioni della cittadinanza

Mazzocco: "Uno spreco che fa il paio con le bollette più care d'Italia per quanto riguarda l'acqua"

Massa Marittima: Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione per il centrodestra a Massa marittima, raccoglie la segnalazione di molti cittadini che da tempo lamentano una perdita d'acqua subito sotto Poggio alle Vedette, luogo dove si trova il deposito di acqua di Adf.

«Molti concittadini - dichiara Paolo Mazzocco - sono soliti fare passeggiate, sport a piedi o in bici nella strada che da Massa scende a Capanne, e da tempo hanno notato quello che sembra una copiosa perdita d'acqua dell'Acquedotto del Fiora. Le foto sono di ieri, 21 Settembre, e da molti giorni non piove quindi cosa altro potrebbe essere? Uno spreco che fa il paio con le bollette più care d'Italia per quanto riguarda l'acqua e che quindi è oltremodo doveroso controllare e riparare al più presto. Confido nella immediata presa in carico della situazione da parte dell'Acquedotto del Fiora e di un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione».