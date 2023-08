Perdere peso stimolando il metabolismo con l’allenamento ems

Ritrovare una forma armoniosa e un corpo snello e tonico è l’obiettivo di molte persone, le quali spesso, per raggiungerlo, si sottopongono a diete rigorose e praticano costantemente attività fisiche intensive. In realtà, esiste un metodo che consente di perdere peso sfruttando quella che è la funzione metabolica naturale del nostro organismo.



Si tratta dell’elettro mio stimolazione, una tecnica di allenamento già nota da diversi decenni, che consente di tonificare i muscoli, incrementare l’attività metabolica e, di conseguenza, favorire il processo di combustione dei grassi, a favore della massa magra, ovvero della muscolatura.

Gli elettrostimolatori ems sono strumenti professionali che permettono proprio di raggiungere questo risultato, andando ad attivare la quasi totalità dei muscoli di tutto il corpo. L’elettrostimolatore arriva a produrre oltre 30mila contrazioni muscolari in una ventina di minuti: un’attività che richiederebbe diverse ore di allenamento.

Inoltre, personalizzando la seduta in base alle singole esigenze, l’elettrostimolazione può essere impiegata per contrastare diversi problemi: non solo il peso superfluo, ma anche dolori muscolo-scheletrici o difetti di postura, così come può essere utilizzata durante le sedute di riabilitazione a seguito di un trauma o un intervento, oppure come metodo per migliorare le proprie performance sportive.





Come funziona l’elettrostimolazione

In sostanza, l’elettrostimolazione ems induce e rafforza le naturali contrazioni della muscolatura, arrivando in profondità, con il risultato di un incremento del metabolismo basale, della diminuzione del grasso corporeo e dell’aumento della massa muscolare.

Associando le contrazioni muscolari indotte dall’EMS all’attività fisica, ottenuta con un buon allenamento funzionale, è possibile arrivare a raggiungere la massima capacità di contrazione, stimolando ulteriormente i muscoli mediante il posizionamento degli elettrodi.

Ciò significa arrivare a produrre naturalmente diverse decine di migliaia di contrazioni muscolari con un allenamento di 20 minuti, bruciando rapidamente le calorie e i depositi di tessuto adiposo superfluo.

Quando è utile ricorrere all’elettromiostimolazione

Quando si parla di elettrostimolazione muscolare, il riferimento è ad un vero e proprio allenamento con elettrodi, finalizzato all’ottenimento di una massa muscolare armoniosa e ben distribuita, e di una serie di effetti benefici, dal recupero della forza ad una maggiore velocità di contrazione per le fibre muscolari.

A seguito della significativa attività di contrazione, le fibre muscolari richiedono diverso tempo per ricostituirsi, elevando il metabolismo e mantenendolo alto in maniera prolungata e duratura. Inoltre, avvalendosi di un elettrostimolatore professionale, e della consulenza/assistenza di un trainer esperto, si evita lo spiacevole effetto del cedimento dei tessuti causato dalla perdita di peso.

L’allenamento con elettrostimolazione si rivela quindi la soluzione ideale per perdere peso e soprattutto per ridurre la massa magra e sviluppare al contempo la muscolatura, ritrovando una forma piacevole e un corpo tonico. Inoltre, questo tipo di allenamento, se viene abbinato ad un’attività fisica convenzionale, permette a un atleta di migliorare notevolmente le proprie prestazioni e di aumentare sia la massa muscolare che la potenza e la forza.

L’allenamento ems, come si è detto, viene impiegato frequentemente anche nelle sedute di fisioterapia e di riabilitazione, per risolvere i dolori e i disagi causati da posture errate, contratture, scoliosi e altri problemi simili.