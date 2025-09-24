Per “Vivi Grosseto” torna il trekking urbano “A spasso sulle Mura”

Domani, giovedì 25 settembre, nuovo appuntamento per il progetto dell’assessorato al Turismo e alla Sicurezza del Comune di Grosseto, finanziato dalla Regione Toscana con risorse europee. Intanto sono aperte le iscrizioni per la JamPlay del 4 ottobre, riservate ai giovani musicisti

Grosseto: Torna “A spasso sulle Mura”, il trekking urbano di “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, tramite l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (PR FSE+ Toscana 2021-2027) che dal mese di luglio ha animato il centro cittadino del capoluogo maremmano. Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per animare le Mura medicee e l’area al loro interno con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Con la guida Simone Franci, “A spasso sulle Mura” partirà giovedì 25 settembre, alle ore 9, davanti a Porta Vecchia.

Si ricorda che fino al 1° ottobre sarà possibile iscriversi alla JamPlay Grosseto “Il talento suona giovane”, la rassegna musicale organizzata in collaborazione con la scuola di musica CMM, dedicata ai musicisti tra i 14 e i 25 anni, che si terrà il 4 ottobre alla Sala Eden. Per partecipare i candidati devono compilare il modulo d’iscrizione che possono trovare sul sito www.uscitadisciurezza.grosseto.it. o sui canali social di Uscita di Sicurezza e della scuola di musica CMM. Sabato 11 ottobre, inoltre, ci sarà la street parade con musica da strada.

Tutte le attività sono gratuite. Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie”. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori è possibile scrivere a c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it oppure chiamare il numero 348 6490625.



