“Per una manciata di donne e terra”: sabato 2 agosto ore 21.30 Giardino del Casello Idraulico

Spettacolo teatrale “Per una manciata di donne e terra”, a cura della Associazione Olympia de Gouges, sabato 2 agosto ore 21.15, Giardino del Casello Idraulico Follonica: L’associazione Olympia de Gouges ONLUS Punto di Ascolto Antiviolenza di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica, presenta lo spettacolo teatrale “Per una manciata di donne e terra”: La riforma agraria in Maremma nei racconti delle donne, sabato 2 agosto ore 21.30 al Giardino del Casello Idraulico. L’evento proposto, sarà quello di offrire alla cittadinanza e agli ospiti di Follonica una serata di sensibilizzazione sullo stato delle donne nella società odierna. La rappresentazione teatrale, messa in scena dalla compagnia teatrale ENSARTE con testi di Luciana Bellini e regia e adattamento di Martina Guideri, con Paola Lambardi, Elisa Bartoli, Rita Ceccarelli, Rita Baragli, Federica Olla, Lucia Donati, racconta testimonianze di vita vissuta durante una trasformazione radicale della società sviluppata a partire dal processo di riforma agraria nel nostro paese.

