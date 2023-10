Cultura Per tutto il mese di ottobre visite guidate domenicali al MuVet 11 ottobre 2023

Vetulonia: Continuano per tutto il mese di ottobre le visite guidate domenicali al MuVet, a cura dello staff del museo, dedicate alla straordinaria mostra temporanea “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli alla classicità del Bello nell’opera di Mitoraj”, che rimarrà aperta fino al 5 novembre.

Il prossimo appuntamento per visitare la mostra accompagnati dallo staff è domenica 15 ottobre alle ore 12:00, poi domenica 22 e 29 ottobre alle ore 11:00. L'ingresso è a tariffa ridotta. Gradita la prenotazione. Info e prenotazioni al 0564948058; museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it Seguici





