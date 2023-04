Per Pasqua apre “Casty”, il nuovo ristorante di tendenza nel corso di Castiglione

Danilo Ceccarelli e i figli Francesco e Giacomo lanciano una nuova sfida



Castiglione della Pescaia: In pieno corso di Castiglione della Pescaia fervono i preparativi per il lancio di un nuovo locale: laddove c’era “La Pergola”, in Piazza della Repubblica, sta per aprire i battenti “Casty”, un nuovo ristorante pizzeria, ma soprattutto la nuova scommessa della famiglia Ceccarelli.

Si chiama proprio così, “Casty”, come i ragazzi, tra di loro, generalmente chiamano Castiglione della Pescaia, seguito dal sottotitolo “per gola e per passione”.

“Abbiamo lasciato lo stabilimento balneare la Vela a Punta Ala e abbiamo acquistato nonché ristrutturato completamente questa struttura a Castiglione della Pescaia – racconta Danilo Ceccarelli, imprenditore e presidente provinciale di Fipe Federazione Pubblici Esercizi Confcommercio Grosseto – I proprietari e i gestori di Casty sono i miei figli, Francesco e Giacomo. Intendo restare al loro fianco collaborando alla crescita di questo progetto, mentre continuerò a portare avanti con l’entusiasmo di sempre il Cala Felice Beach club dove, a differenza di quello che si dice in giro, rimarrò ancora per anni”.

Casty sarà sicuramente un locale chic e di tendenza, comune denominatore delle attività della famiglia grossetana. “A Casty faremo cucina mediterranea della tradizione italiana – anticipa Ceccarelli - compresa la pizza napoletana, ma l’obiettivo è alzare l’asticella dell’ospitalità. Con la nostra proposta intendiamo consolidare la fama meritevolmente raggiunta in ambito turistico dalla zona e andare oltre. Proporremo musica di qualità di sottofondo e in estate organizzeremo delle serate evento a sorpresa, delle vere e proprie cene-spettacolo”.

Arredamento di design e atmosfera soffusa, Casty sarà aperto la sera tutto l’anno e nei fine settimana anche a pranzo, con chiusura nei soli mesi di novembre e febbraio. Tra i servizi non mancheranno le possibilità del take away e del food delivery. Ora che i lavori di ristrutturazione sono praticamente conclusi, si pensa all’inaugurazione. Dopo un’anteprima riservata a parenti, amici, istituzioni e stampa fissata per il 5 aprile, il locale aprirà al “grande” pubblico da venerdì 7 aprile.

“Castiglione della Pescaia è una delle località più premiate se non la più premiata – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto - ed ormai è classificata come una destinazione top in Italia. In questo contesto, un locale come Casty non solo si inserisce bene, ma va anche a valorizzare ancor di più l’offerta già di qualità del comprensorio. Un plauso va al nostro presidente Fipe Danilo Ceccarelli che, con il suo genio imprenditoriale e le sue attività di successo, contribuisce a rendere più attrattivo il nostro territorio”.