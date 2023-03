Cultura & spettacolo "Per me... è stato il '68". Presentazione del libro di Marcello Polvani 2 marzo 2023

2 marzo 2023 121

121 Stampa



Redazione Grosseto: Venerdì 3 marzo alle ore 18:00 presso Fidia, Villino Pastorelli a Grosseto, si svolgerà la presentazione del libro "Per me... è stato il '68 - Racconto di una mutazione" di Marcello Polvani. Il libro è nato dal desiderio di testimoniare un periodo della nostra storia sul quale molti autorevoli personaggi hanno scritto. Le vicende legate al ’68 sono viste con gli occhi della memoria di chi, allora giovane studente universitario, ha vissuto direttamente quei fatti nel contesto pisano, non come leader, ma come onesto e appassionato gregario. L’autore, nel ricordare quei momenti della sua vita, inserisce nel testo poesie e testi di canzoni che si legano agli eventi vissuti. Questa esperienza ha portato il protagonista ad una maturazione personale da cui sono poi scaturite le sue scelte di vita, sempre coerenti con i principi acquisiti in famiglia. In ultima analisi emerge il percorso di formazione di un giovane ventenne plasmato nel fuoco di quegli anni formidabili. Interverranno alla presentazione, oltre all'autore, lo storico Adolfo Turbanti, il giornalista Flavio Fusi e l'editore Stefano Innocenti. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo "Per me... è stato il '68". Presentazione del libro di Marcello Polvani "Per me... è stato il '68". Presentazione del libro di Marcello Polvani 2023-03-02T10:51:00+01:00 203 it Venerdì 3 marzo alle ore 18:00 presso Fidia, Villino Pastorelli a Grosseto, si svolgerà la presentazione del libro "Per me... è stato il '68 - Racconto di una mutazione" di Marcello Polvani. PT1M /media/images/Per-me-e-stato-il-68-Racconto-di-una-mutazione-Fronte.jpg /media/images/thumbs/x600-Per-me-e-stato-il-68-Racconto-di-una-mutazione-Fronte.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 02 Mar 2023 10:51:00 GMT