Per lo Scriabin concert series, il vincitore del Premio Scriabin 2023 Valentin Malinin

Grosseto: Sabato 17 febbraio alle ore 18 al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura riprendono gli appuntamenti con la rassegna Scriabin Concert Series con il concerto di punta della stagione. La Chiesa dei Bigi ospita infatti il piano recital del pianista russo Valentin Malinin, vincitore dell’edizione 2023 del concorso “Scriabin International Piano Competition”. Il pianista proporrà brani di Bach, Rachmaninoff e Lokshin.



Valentin Malinin è nato nel 2001 a Nizhniy Novgorod ed è allievo della Scuola centrale di musica al Conservatorio statale “Tchaikovsky” di Mosca. Ha già vinto numerosi concorsi pianistici internazionali – a partire dal premio Emcy al Concorso internazionale per giovani pianisti “A step towards mastery” nel giugno 2017 – e nel 2023 ha aggiunto al palmares personale anche il Premio internazionale Scriabin.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.