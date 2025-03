Per le scuole della Toscana al via il Premio Mariella Gennai

Due le sezioni: testi inediti e cortometraggi video spot. Saranno premiati gli studenti e la scuola di appartenenza.

Massa Marittima: Al via la ventesima edizione del Premio Mariella Gennai, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Toscana. Il Comune di Massa Marittima invita i giovani di tutta la regione a misurarsi con la scrittura di un testo inedito che potrà essere un articolo di giornale, un saggio, una pagina di diario, una poesia o un racconto, oppure a partecipare come gruppo classe presentando cortometraggi e video spot. Cinque i temi proposti: il primo titolo è " Se fossi sindaco ...": ovunque c'è bisogno di pensare a qualcosa di più o di meglio per la qualità della vita dei cittadini. Cosa proporresti per la tua città? Il secondo titolo è " Intelligenza artificiale : un racconto di fantascienza o sarà il nostro futuro?". Il terzo tema è " Eguaglianza, pari dignità, partecipazione piena ", per far riflettere i giovani sul valore dei principi sanciti dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Il quarto tema proposto è il disagio tra i giovani nella società attuale: cosa vivo e cosa sento dentro di me in mezzo alla tempesta dei cambiamenti che si stanno verificando a livello mondiale. Infine, quinta opzione tema libero .

“Il Premio, giunto alla ventesima edizione, – spiega Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità di Massa Marittima – nasce dalla volontà, condivisa del Comune di Massa Marittima e della Commissione Pari Opportunità, di mantenere viva la memoria di Mariella Gennai, una nostra concittadina che per tutta la vita si è dedicata con passione ai temi sociali, sia come educatrice in centri per adolescenti e soggetti svantaggiati, sia nel suo ruolo di consigliere comunale e provinciale e di assessore della Provincia di Grosseto, ricoperto dal 1995 al 2004, anno della sua scomparsa. Una professionista che ha sempre riservato grande attenzione ai giovani, per i quali lavorava istantaneamente alla creazione di opportunità educative e culturali. Non poteva quindi che essere dedicato alla scuola e agli studenti un premio per ricordarla.”

“ Da vent'anni, questo Premio rappresenta un'opportunità straordinaria per tanti studenti e studentesse offrendo uno spazio di espressione in cui sviluppare la capacità di scrittura, il senso critico e la creatività. – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - In un momento storico in cui la rapidità della comunicazione rischia di penalizzare la riflessione e l'approfondimento, iniziative come questa sono preziose per stimolare nei ragazzi una maggiore consapevolezza e un più profondo confronto con i temi fondamentali della società. Invitiamo tutte le scuole della Toscana a partecipare con entusiasmo, certi che anche quest'anno il Premio Mariella Gennai sarà occasione di crescita e arricchimento per tutti i giovani coinvolti.”

“E' un concorso per celebrare la cultura, l'inclusione e la creatività – aggiunge Grazia Gucci, assessora alle Pari Opportunità - Rivolgo un invito particolare al corpo docente che avrà un ruolo fondamentale nel motivare i ragazzi e le ragazze a partecipare al concorso, proponendo in classe i temi di questa edizione. La cerimonia finale di premiazione si svolgerà a Massa Marittima e sarà un momento di festa per tutti i partecipanti.”

Scadenza : i materiali devono essere inviati all'Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima (GR) entro le ore 12 del 28 aprile . Nella sezione testi inediti saranno premiati tre studenti della scuola primaria, tre della scuola secondaria di primo grado e tre della secondaria di secondo grado. A ciascun vincitore andrà la somma di 150 euro e la stessa somma sarà corrisposta alla scuola di appartenenza. Nella sezione Audiovisivi il premio di 150 euro non sarà divisibile per gli alunni del gruppo ma andrà a beneficio di tutta classe. Prevista come ogni anno una sezione speciale per la partecipazione della Casa Circondariale di Massa Marittima.

Al seguente link tutte le informazioni per partecipare al concorso compresi i moduli di iscrizione:

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/vivere/Premio-letterario-Mariella-Gennai.html?fbclid=IwY2xjaw Iyb0hleHRuA2FlbQIxMAABHQULLVZUt8-pyBtStyGSpCXkLthX6uCbaI1gy1F9etE0Mj2YeGgat2KMAQ_aem_tH58xLMbye3ML-Fe6dkFXA