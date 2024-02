Per la rassegna Scriabin Concert Series c’è Roberto Di Napoli

Grosseto: Roberto Di Napoli sabato 2 marzo è l’ospite della rassegna Scriabin Concert Series. Nella Chiesa dei Bigi alle ore 18, torna l’appuntamento con la musica promosso dall’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano e organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ospite è il pugliese Roberto Di Napoli che presenterà musiche di Liszt, Beethoven e Rachmaninoff.



L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Roberto Di Napoli nato a Foggia nel 1999, si è diplomato nel 2017 con il massimo dei voti, la lode, e la menzione d’onore al Conservatorio “U.Giordano” di Foggia. Dal 2017 studia con il pianista Pasquale Iannone. A tutt’oggi ha vinto il 1° premio in più di 30 concorsi pianistici, tra internazionali e nazionali, tra cui: “Antonio Salieri” di Legnago (VR), “Città di Spoleto” (PG), ”Vittoria De Donno” di Lecce, premio “Steinway Forderpreis 2015” all’8° International Music Competition di Oldenburg. Nel 2014 ha debuttato con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Foggia, eseguendo il concerto K.271 di Mozart. Ha al suo attivo numerosi recital solistici in Italia ed all’estero tra cui nel 2016 in Germania, ala “Marmoor Saal” di Oldenburg, concerto offerto dalla Steinway di Amburgo, ed in Spagna al Puigcerdà Music Festival. Ha tenuto recital solistici per la Camerata Musicale Barese, il Barletta Piano Festival (2018 e 2020) ed altre associazioni musicali, esibendosi in molte città italiane.