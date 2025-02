Per la rassegna Scriabin Concert Series c’è Emanuele Caporali

Grosseto: Sabato 22 febbraio alle 17.30 al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna “Scriabin Concert Series”. Stavolta sarà il pianista Emanuele Caporali ad allietare la platea con musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev e Liszt. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.

Emanuele Caporali, nato a Treviglio nel 2007, inizia a studiare pianoforte nel 2017 con il maestro Giuseppe Donzelli e la professoressa Gioia Zaniboni. Nel 2018 vince il secondo premio al concorso nazionale “Arisi” di Cremona, nel 2019 e nel 2021 conferma il podio al primo posto per lo stesso concorso. Sempre nel 2019 si aggiudica il secondo premio al concorso internazionale “Bettinelli” e il primo premio assoluto al concorso internazionale “Zanuccoli” di Rimini.

Nel 2020 si esibisce al Teatro Nuovo di Treviglio nel concerto commemorativo per Ezio Bosso, eseguendo musiche di Chopin e Joplin. Nel 2021 partecipa al Tadini International Piano Campus, Lovere XII edizione, dell’associazione Piano Friends, seguendo le lezioni del maestro Vincenzo Balzani e del maestro Philippe Raskin.

Dall’autunno 2021 frequenta il liceo musicale “Tenca” di Milano, nella classe del professor Andrea Silvio Paolucci e studia all’associazione Piano Friends di Milano, grazie alla quale nel 2023 ha suonato a Leon, in Spagna, per la Fondazione Eutherpe e ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso Pianotalents.