Per la rassegna Scriabin Concert Series c’è Edoardo Riganti Fulginei

Sabato 25 novembre nella Chiesa dei Bigi il giovane pianista suonerà brani di Chopin, Ravel e Stravinsky



Grosseto: La rassegna promossa dall’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano ospita il giovane pianista Edoardo Riganti Fulginei. Sabato 25 novembre alle ore 18 nella Chiesa dei Bigi torna la manifestazione “Scriabin Concert Series” organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Al pianoforte ci sarà il giovane Edoardo Riganti Fulginei che proporrà brani di Chopin, Ravel e Stravinsky. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Edoardo Riganti Fulginei è nato ad Assisi il 27 ottobre 2004. Dopo un percorso iniziale che lo avvicina al pianoforte ( ha iniziato a 4 anni e mezzo), nel 2016 diviene allievo del Maestro Michele Rossetti. È iscritto al triennio presso il conservatorio Morlacchi di Perugia nella classe del M. Mariangela Vacatello. Contemporaneamente è anche allievo dell’Accademia internazionale di Imola dove studia con il maestro Enrico Pace e il M. Riccardo Risaliti e all’Accademia del Ridotto di Paviacon con il M. Natalia Trull. Ha partecipato a varie masterclass con i maestri Boris Petrusanskij, Ingrid Fliter, Massimiliano Ferrati, Jerome Rose, Nazzareno Carusi, Ewa Kupiec. È risultato vincitore di oltre 30 concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Nonostante la giovane età Edoardo si è esibito in Italia ed all’estero suonando come solista e con prestigiose orchestre. Il settimanale “Panorama” del 28 settembre 2017 gli ha dedicato un servizio “Piccoli pianisti incantano. Fenomeni musicali: Edoardo Riganti Fulginei. La rivista “ Suonare News” di aprile 2021 gli ha dedicato la rubrica “Meglio gioventù”. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Thomas Schippers dal Menotti Art Festival. L’8 gennaio 2023 ha tenuto un concerto per l’Associazione Baschirotto al Teatro Cucinelli di Solomeo. Il 2 febbraio 2023 ha tenuto un concerto alla Sala dei Notari a Perugia per la Regione Umbria che lo ha definito “Giovanissimo e talentuoso pianista spoletino che esprime la sua genialità in ogni più piccolo gesto compiuto di fronte al pianoforte”. Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Laura Minuti” da Agimus nel corso di un concerto nell’aula magna dell’Università per Stranieri di Perugia.