Per la rassegna Scriabin Concert Series c’è Edoardo Bruni

Grosseto: Il pianista trentino Edoardo Bruni è il protagonista della rassegna Scriabin Concert Series. L’appuntamento è nella Chiesa dei Bigi sabato 3 febbraio alle ore 18. La rassegna, promossa dall’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ospite d’onore è Edoardo Bruni, pianista e compositore con una grande esperienza che suonerà le Variazioni Goldberg di Bach.



L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Edoardo Bruni è un pianista e compositore trentino.

Dopo gli studi classici, si è diplomato in Pianoforte con il massimo dei voti nei Conservatori di Trento (Maddalena Giese) e di Rotterdam (Aquiles Delle Vigne), perfezionandosi poi con Arnaldo Cohen, Lazar Berman, Andras Schiff, Leonid Margarius. Si è diplomato in composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Trento (Armando Franceschini, Carlo Galante, Cosimo Colazzo), perfezionandosi poi con Alexander Müllenbach, Azio Corghi, Luis Bacalov. Si è laureato in Filosofia con il massimo dei voti e la lode, all’Università di Padova. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in musicologia alle Università di Trento e di Paris 4 – Sorbonne.

Svolge da decenni regolare attività concertistica in Italia ed Europa, come pianista (solista ed in formazioni cameristiche, con programmi sia di musica classica che di musica contemporanea e jazz) e come compositore (con numerose esecuzioni di sue opere). Viene spesso invitato come membro di giuria in concorsi di pianoforte e di composizione, nazionali ed internazionali. Ha insegnato alla Scuola Musicale Giudicarie ed i Conservatori di Verona, Padova, Trento, Siena, Frosinone, Riva del Garda, Darfo-Brescia. Attualmente è docente titolare della cattedra di Lettura della partitura al Conservatorio di Vicenza. È fondatore e presidente dell’Associazione Ars Modi, per la quale cura la direzione artistica di numerosi Festival musicali in Trentino – Alto Adige: Più Piano, Katharsis, GiudiJazz, I Martedì di Casa Raphael (Roncegno), Concerti al Grand Hotel Terme (Comano Terme).

Come compositore, ha definito una propria visione estetica, descritta nel Manifesto dell’Estetica della Catarsi, ed ha formalizzato una nuova e personale tecnica compositiva, la Pan-Modalità, che intende sintetizzare e superare la dualità tra tonalità ed atonalità. Basandosi sull’estetica della catarsi e sulla tecnica della pan-modalità, sta ora realizzando il progetto compositivo Ars Modi – L’Arte del Modo.