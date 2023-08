Per l’Atlante Grosseto si avvicina il momento della presentazione

Grosseto: Lavori in corso in casa dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, in vista del prossimo Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”.



Dopo la riconferma del tecnico vincente Alessandro Izzo, del preparatore atletico Nicola Stagnaro e di tutto lo staff dirigenziale, tranne Becucci che ha lasciato per motivi personali, diamo uno sguardo a che punto siamo con le riconferme del parco giocatori della splendida stagione dello scorso anno: capitan Gianneschi, Falaschi, Brunelli, Cipollini, oltre ai rinnovi importantissimi dei 2004 Lessi e Agnelli, che hanno dato spettacolo nella poule scudetto dell’Under 19.

Tamberi, anche se aveva ricevuto una proposta allettante, ha deciso di sposare nuovamente la causa biancorossa, poi proprio nelle ultime ore è arrivata anche la riconferma del pivot Samuel Liburdi, autore di un ottimo campionato e realizzato molti gol d’autore, dove la società è stata brava ad essere riuscita aver ancora a disposizione il pivot valdarnese, dato che aveva molte richieste.





Abbiamo raggiunto telefonicamente l’allenatore piombinese, che anche nella prossima stagione allenerà la prima squadra in serie “A2” e anche l’Under 19.

D. Ciao Alessandro come stanno andando in questo momento le varie trattative e se sei soddisfatto dei giocatori che sono stati confermati? «Certamente si, hanno rinnovato ragazzi che ho voluto fortemente sia per le qualità tecniche ma soprattutto per quelle umane, ancora non è stato completato l’organico, uniti possiamo arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo. Volevo ringraziare Mattia Galeota che non sarà più con noi nella prossima stagione, un ragazzo straordinario che merita davvero il meglio e sono felice che abbia trovato la possibilità di lavorare e giocare allo stesso tempo, dato che ha qualità importanti e credo ne risentiremo parlare, voglio bene a Mattia».

D. Alessandro, non ho visto nei convocati Federico Baluardi, perché? «Sto aspettando che ritorni dalle vacanze per poter parlare con lui, ma è assolutamente una priorità».

D. Mister, cosa mi dici in merito a questo nuovo campionato? «E’ un torneo abbastanza corto dove sicuramente si riduce il margine d’errore, lo abbiamo già provato due anni fa nel girone laziale, anche se era serie “B”, è un girone complicato per tutte, faremo del nostro meglio».

D. Alessandro, tante riconferme, ma gli acquisti? «Avevo già annunciato che insieme al presidente Tonelli, che reputavamo importante dare continuità alla rosa e quindi priorità alle riconferme e siamo stati bravi a raggiungere ciò che volevamo in tempi rapidi, mentre sugli eventuali acquisti, italiani e stranieri, siamo alla finestra e cercheremo di farci trovare pronti. E' vero che non stiamo facendo rumore, ma il piano è chiaro, arriveremo pronti al primo giorno di preparazione e a tal proposito nei prossimi giorni ho in programma l’incontro con il preparatore atletico Nicola Stagnaro per organizzare la preparazione e le varie amichevoli».