Per “L’anima dei libri” torna Mirella Serri nel Giardino del Torrione

Venerdì 4 luglio, torna la rassegna culturale organizzata dal Comune di Magliano con in Toscana con il contributo della scrittrice Dianora Tinti, che dialogherà con l’autrice. Nelle foto cover l'incontro con Giovanni Grasso, moderato da Mirella Serri, al Giardino del Torrione Magliano in Toscana: Dopo la calorosa accoglienza riservata al giornalista e scrittore Giovanni Grasso che, nel Giardino del Torrione, ha attirato e fornito preziosi spunti di riflessione ai tanti partecipanti dialogando con la protagonista di questo nuovo incontro, torna “L’anima dei libri” la rassegna culturale promossa dal Comune di Magliano e realizzata con il supporto della scrittrice Dianora Tinti. L’appuntamento è venerdì 4 luglio, alle 18.30 e questa volta, protagonista dell’incontro sarà la giornalista e scrittrice Mirella Serri che, in una conversazione con Tinti, parlerà di due sue opere: “Claretta l’hitleriana. La donna che non morì per amore” e il suo ultimo libro “Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana”, entrambe edite da Longanesi. Docente di letteratura moderna e contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Mirella Serri ha dedicato molti saggi ai maggiori scrittori contemporanei. Ha realizzato trasmissioni culturali per la tv e collabora con il quotidiano “La stampa”, Rai Storia e Rai Cultura. Guida la giuria del Premio internazionale Capalbio ed è autrice di numerosi saggi e romanzi storici. Del suo lavoro, quindi, parlerà con il pubblico venerdì 4 luglio. Durante le presentazioni, i volumi saranno forniti dalla Libreria Bastogi di Orbetello.

