Per il World Kiss Day ad Artemare Club il Bacio del Marinaio

Santo Stefano: Sono passati 80 anni e ancora oggi è considerato uno dei baci più romantici e celebri mai immortalati da una macchina fotografica, una foto a Times Square che divenne leggenda, un marinaio e un'infermiera, un bacio appassionante, una posa perfetta ed Artemare Club per il World Kiss Day espone nel Corso di Porto Santo Stefano il raro libro “The Kissing Sailor - The Mystery Behind” di Lawrence Verria & George Galdorisi del Naval Institute Press, ringraziando la libreria Riva di Carta di Francesco Palombo poco lontana dal sodalizio che lo ha procurato al comandante Daniele Busetto che racconta era il 14 agosto 1945, Alfred Eisenstaedt scattò una foto di un marinaio che bacia un infermiera a Times Square, pochi minuti dopo aver sentito della resa del Giappone agli Stati Uniti, due settimane dopo la rivista LIFE pubblicò quell'immagine che divenne una delle fotografie della Seconda Guerra Mondiale più famose nella storia. Artemare Club promuove da anni questa Giornata perché il bacio non deve diventare un “Amarcord”, lo veniamo a conoscere fin da bambini e da adulti scopriamo realmente cosa significhi, l’espressione dell’amore più puro e della condivisione più intima che va ben al di là del sesso, ogni bacio è unico e questo nei secoli è stato continuamente ricordato nelle foto, nei quadri, nei film nelle opere letterari, spesso baci di marinai, perché qualcuno dice che gli uomini e le donne di mare baciano meglio e al riguardo da qualche giorno La Statua del Bacio “Unconditional Surrender” l’opera ormai famosa di Seward Johnson che ricorda la famosa foto, è stata collocata all’interno del porticciolo turistico di Santa Marinella, sede della Classe di imbarcazione Este 24 presieduta Alessandro Maria Rinaldi, cara all’Argentario per le regate con le vele rosa, riproduzione ingigantita del bacio tra George Mendonsa, un marinaio della Marina degli Stati Uniti che era in licenza a New York il 14 agosto del 1945 e dell'infermiera Greta Zimmer Friedman assistente dentale che si trovava a Times Square per vedere cosa stesse succedendo. Artemare Club domenica 6 luglio invita tutte e tutti a celebrare il bacio, l’amore e la pace insieme, sfogliando il volume nella sede dell’associazione e recandosi ad ammirare la Statua citata nella nota località della Maremma laziale, buon World Kiss Day!