Per il “DiVino Etrusco” Tarquinia si svela con “Tramonti DiVini” ed “Etruschi DiVini”

Visite guidate alla scoperta del centro storico e dei tesori etruschi di palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale



Tarquinia: “Tramonti DiVini” ed “Etruschi DiVini” sono i nomi delle due visite guidate alla scoperta dello straordinario patrimonio artistico di Tarquinia, che arricchiranno il programma del DiVino Etrusco. “Tramonti DiVini”, il 23, 24, 30 e 31 agosto, alle 18,30, è un percorso nel centro storico che porterà le persone ad ammirare la bellezza delle sale affrescate di palazzo Bruschi, prestigiosa sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e gli spazi espositivi della mostra “Buttarsi nel silenzio. La passeggiata nei Giardini di Alessio Paternesi continua”, dedicata al celebre artista viterbese scomparso nel 2023. L’itinerario proseguirà poi al Torrione Matilde di Canossa e alla chiesa di Santa Maria in Castello, meraviglioso gioiello romanico e simbolo della città, per concludersi al belvedere della chiesa di San Giacomo, dove ammirare il tramonto e godere di un panorama che abbraccia il mar Tirreno e la Tuscia. “Etruschi DiVini”, il 22, 23, 24 e 30 agosto, alle 21,30, è invece un affascinante viaggio notturno a palazzo Vitelleschi, per conoscere le usanze, gli oggetti e le tradizioni legate al vino etrusco attraverso i tesori artistici custoditi in uno dei musei più importanti al mondo dedicati a questo antico e misterioso popolo.

A curare le visite, saranno le guide turistiche Isa Bianchi, Claudia Moroni e Maria Rosita Tonicchi. Punto di ritrovo e partenza sarà di fronte all’InfoPoint, alla Barriera San Giusto. Obbligatoria la prenotazione, che può essere fatta online: “Tramonti DiVini” al link https://eventi.archeoares.it/evento/tarquinia-visita-guidata-tramonti-divini/; “Etruschi DiVini” al link https://eventi.archeoares.it/evento/tarquinia-visita-guidata-etruschi-divini/. Per informazioni, modalità di partecipazione e costi è possibile chiamare lo 0766 849282 o scrivere a turismotarquinia@gmail.com.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell’Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.