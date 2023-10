Per il Circolo Pattinatori parte da Valdagno una settimana di impegni delicati

Grosseto: Per il Circolo Pattinatori Edilfox inizia sabato sera, alle 20,45, sulla pista del Why Sport Valdagno, un trittico impegnativo che porterà Saavedra e compagni a giocare nel giro di una settimana in Veneto, a Sarzana (mercoledì) e nel derby contro il Follonica (sabato). Nel debutto casalingo contro il Giovinazzo i ragazzi di Michele Achilli hanno vinto abbastanza facilmente, anche se molte delle quasi cinquanta conclusioni all’indirizzo della porta pugliese non hanno avuto l’effetto sperato, anche per la bella serata del portiere Dangelico. Una prova comunque convincente che ha confermato il buono stato di salute dei grossetani.

«Ci siamo innervositi perché non l’abbiamo sbloccata subito – sottolinea il bomber italo-argentino Gaston De Oro - ma dopo essere riusciti ad andare al riposo sul 3-1, nella ripresa abbiamo dominato. Complimenti al Giovinazzo, che ci ha tenuto testa, ma soprattutto complimenti a noi per aver macinato tanto gioco, condotto la gara nel migliore dei modi e portato a casa tre punti importanti che ci consentono di tenere il passo di Trissino, Forte dei Marmi e Follonica».

Quella di sabato sera è una partita delicata. I veneti hanno messo in atto una mezza rivoluzione estiva per cercare di ritrovare l’altra classifica dopo il nono posto dell’ultima stagione che ha comunque permesso di entrare tra le otto dei quarti. Il coach Luca Chiarello è stato confermato costruendo insieme una squadra ringiovanita. Confermati Motaran, Garcia, Piroli e Giuliani, sono arrivati Borreigan, Diquigiovanni, Vega e il portiere Bovo dal Trissino. Nei primi 100 minuti di campionato, il Valdagno ha pareggiato in casa con Sandrigo (4-4) e perso a Trissino (6-1).

«Torniamo a Valdagno – sottolinea “Tonchi” De Oro - una città nella quale ho lasciato tanti amici e nella quale lo scorso anno abbiamo rimediato una bella sconfitta. Scenderemo in campo con tanta voglia di riscattarci. Sarà una bella gara, perché loro sono un’ottima squadra. Ma quest’anno non sarà facile su nessun campo».

Lo scorso anno i ragazzi di Achilli sconfissero, sul campo amico, i veneti per 6-2 ma rimediarono una sconfitta per 8-4 nel match di ritorno, chiudendo il primo tempo addirittura sotto 6-1. I biancorossi partono insomma alla volta di Valdagno con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita per affrontare al meglio i prossimi ravvicinati impegni. Mister Michele Achilli ha a disposizione l’intero organico: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. Arbitrano Simone Brambilla e Cristiano Parolin.

TRASFERTA ANCHE IN WSE CUP. La World Skate Europe ha ufficializzato le località che ospiteranno, dal 17 al 19 novembre, il primo della Wse Cup, alla quale è stato inserito anche il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo l’eliminazione dalla Champions League a Noisy Le Grand. Il presidente biancorosso Stefano Osti ha fatto immediatamente richiesta di organizzazione, ma ancora una volta, come da regolamento (che verrà cambiato a partire dalla prossima stagione) si è privilegiato la società con il ranking peggiore e stavolta la scelta è caduta sul Rsc Cronenburg, la formazione di un quartiere al centro di Wuppertal, storica città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, raggiungibile dall’aeroporto di Dusseldorf. I ragazzi di Achilli si misureranno con Valdagno, Ginevra (che vanta 12 scudetti e 15 coppe di Svizzera) e con i padroni di casa (13 scudetti e 11 coppe di Germania).

Il calendario. Venerdì 17 novembre: ore 19 Cronenberg (Ger)-Ginevra (Svi), ore 21 Why Sport Valdagno-Edilfox Grosseto. Sabato 18 novembre: ore 16 Ginevra-Valdagno, ore 18 Edilfox Grosseto-Cronenberg. Domenica 19 novembre: ore 12 Ginevra-Edilfox Grosseto, ore 14 Cronenberg-Valdagno.