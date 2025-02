Cultura Per il ciclo Cinema d'Autore - oggi all'Astra "L'uomo nel bosco" di Alain Guiraudie 27 febbraio 2025

27 febbraio 2025 76

76 Stampa

Redazione

Follonica: Il ritorno di Jérémie al suo paese natale innesca dinamiche complesse tra gli abitanti del villaggio, inclusi il parroco e un vecchio amico. Le passeggiate nel bosco, apparentemente innocue, diventano teatro di tensioni e rivelazioni, mettendo in luce i segreti nascosti della comunità. L'UOMO NEL BOSCO di Alain Guiraudie, con Félix Kysyl, Catherine Frot, Jean-Baptiste Durand, Jacques Develay, David Ayala. "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": Cinema Astra, 27 febbraio 2025 ore 19.00 Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tessera al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi. Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Per il ciclo Cinema d'Autore - oggi all'Astra "L'uomo nel bosco" di Alain Guiraudie Per il ciclo Cinema d'Autore - oggi all'Astra "L'uomo nel bosco" di Alain Guiraudie 2025-02-27T11:15:00+01:00 182 it Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": L'UOMO NEL BOSCO di Alain Guiraudie, al Cinema Astra di Follonica, 27 febbraio 2025 alle ore 19.00 PT1M /media/images/cinema-film-proiezioni-pellicola-5.jpg /media/images/thumbs/x600-cinema-film-proiezioni-pellicola-5.jpg Maremma News Follonica, Thu, 27 Feb 2025 11:15:00 GMT