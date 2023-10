Per il Centro storico, un lavoro di squadra

Grosseto: Il centro storico di Grosseto è in piena fase di rilancio: cultura, concerti, spettacoli di teatro e di danza, manifestazioni per bambini e famiglie. Insomma, il cuore della città si sta evolvendo. In questo impegnativo percorso di riqualificazione architettonica, edilizia e culturale, il Comune si è fatto parte attiva nella proposta di concertazione sul regolamento del decoro del centro storico. Al tavolo di concertazione, aperto alle associazioni di categoria, stanno emergendo alcune problematiche con le dovute, necessarie, proposte di risoluzione. Si è tenuto recentemente un nuovo appuntamento per raccogliere le proposte integrative alla bozza di regolamento consegnata alle associazioni di categoria, la scorsa settimana.



Un centro storico riqualificato per una città più bella, accogliente ed attrattiva. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, associazioni e istituzioni che hanno la città nel cuore! Con questa frase inizia il comunicato stampa di Confcommercio, di cui il Comune, prende atto.

È verso questo orizzonte che ogni giorno orientiamo le nostre azioni e su questa traccia il Comune di Grosseto utilizza il metodo della concertazione con le associazioni di categoria per giungere alla definizione di strumenti destinati a regolamentare la vita e il lavoro delle comunità di riferimento. Metodo mai contestato da Confcommercio Grosseto e, anzi, al contrario, sempre da noi riconosciuto e apprezzato in occasioni pubbliche e private. E ciò anche in relazione al percorso che si sta facendo insieme sul regolamento del decorso del centro storico. Se vi è stata una errata interpretazione delle parole espresse da Confcommercio Grosseto sul “metodo seguito dall’amministrazione comunale” proprio riguardo al regolamento sul decoro, può essere utile specificare che si intendeva (e si intende) fare riferimento soltanto a una questione di merito: l’impegno dei commercianti a migliorare ulteriormente il decoro del centro cittadino è previsto, e condiviso nella misura in cui sarà declinato insieme a ciò che il Comune, per quanto di sua competenza diretta e indiretta, andrà presto a eseguire per completare le opere di miglioramento già avviate nel recente passato. Siamo infine impegnati per studiare insieme, Comune e Confcommercio, possibili forme compensative degli investimenti cui gli operatori commerciali dovranno far fronte per conseguire l’obiettivo comune di un centro storico più bello e attrattivo e quindi sicuro.