Per i 40 anni della sede Ascom luci di Natale in Piazza Volturno

Gennari: Un segnale per indicare la direzione della bellezza”. Orlando: “Un omaggio all’impegno di tutti i commercianti”. E Adesso anche i negozianti di via della Pace si uniscono per illuminare la loro strada





Grosseto: In questo 2023 la sede Ascom di Grosseto ha tagliato lo storico traguardo dei 40 anni. Era l’8 giugno 1983, infatti, quando l’allora presidente dei commercianti grossetani, Giovanni Casini, e il di-rettore Marcello Romani insieme ai dipendenti di allora e alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio Giuseppe Orlando, tagliavano il nastro dello stabile in via della Pace 154. Un compleanno importante, dunque, che Confcommercio Grosseto vuole continuare a celebrare con un’iniziativa speciale in linea con la mission della rigenerazione e valorizzazione dei luoghi. In occasione delle imminenti festività natalizie l’area verde che delimita la rotatoria di piazza Volturno, già oggetto di sponsorizzazione propria da parte di Confcommercio Grosseto nell’ambito del progetto comunale ‘Cuore Verde’, sarà allestita con decorazioni natalizie artistiche.

“Da sempre – dice Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto - affermiamo che la cura e il decoro dei centri urbani sono azioni fondamentali e strategiche per favorire i consumi e dunque rafforzare il tessuto commerciale delle città. E’ chiaro a tutti, infatti, che avere il centro storico e i quartieri delle città pieni di negozi con merce di diversa tipologia di alta qualità sia determinante per assicurare benessere e sicurezza diffusi. Quest’anno, in occasione del 40esimo anniversario dall’inaugurazione della nostra storica sede in via della Pace abbiamo voluto dare un segnale for-te in questa direzione. E’ la prima volta che in ambito urbano centrale avremo una rotatoria pubblica illuminata per Natale. Sono certo che non sarà l’ultima perché quella della bellezza e della qualità è l’unica opzione possibile per poter sperare in un futuro di prosperità del tessuto commerciale cittadino”.

“L’illuminazione natalizia di piazza Volturno che come Confcommercio abbiamo adottato attraverso la sponsorizzazione proposta dalla società Sistema è un regalo che non abbiamo voluto fare solo a noi stessi in occasione del 40esimo compleanno della nostra sede – afferma Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – E’ un omaggio anche alla caparbietà dei nostri vicini, commercianti di via della Pace, che quest’anno sono tornati a unire le forze superando le diversità di opinione per poter contribuire all’illuminazione natalizia della città. Siamo felici che la nostra filosofia del bello stia contaminando sempre più attività”.