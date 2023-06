Per estate 2023 comune garantisce il servizio di guardia medica

Nel capoluogo ed a Punta Ala



Castiglione della Pescaia: Anche per il 2023 il Comune sopperirà in proprio alla mancanza della guardia medica istituendo un servizio di assistenza medico – infermieristica per la stagione balneare che prenderà il via giovedì 15 giugno e terminerà il 15 di settembre e sarà rivolto ai turisti presenti sia nel capoluogo, che nella frazione di Punta Ala.

«Garantiremo – spiegano la sinaca Elena Nappi e l’assessora alle politiche sociali Sandra Mucciarini – ai graditi ospiti la possibilità di consultare i medici di base che rimangono a disposizione durante la settimana, ma potranno recarsi anche nei locali del distretto sanitario di via Roma il lunedi, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ed il martedì ed il giovedì dalla 14:00 alle 20:00 dove sarà attivo un servizio infermieristico, mentre il medico sarà presente il sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00».

«A Punta Ala – continuano prima cittadina ed assessora – questo servizio si terrà nei locali del distretto sanitario, dove il presidio infermieristico sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 ed il sabato e la domenica dalle 14:00 alle 20:00. Il medico invece garantirà la sua presenza la domenica dalle ore 10:00 alle 12:00».

«Con alcuni accorgimenti migliorativi rispetto allo scorso anno – rivelano Nappi e Mucciarini – abbiamo perfezionato questo servizio alternativo, già molto apprezzato nel 2022, che l’amministrazione comunale organizza coordinandosi con la dirigenza dell’azienda Asl Sud Est ed medici di base presenti sul territorio».

«Questa amministrazione – concludono Nappi e Mucciarini – continua ad adottare, in accordo con tutti gli operatori turistici del territorio, decisioni tese a contribuire e far trascorrere in sicurezza il soggiorno dei turisti nel nostro paese, attivando anche altre molteplici azioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone come i progetti “Mare Sicuro” e “Sicurezza 2023” ed il servizio di assistenza presso la Green Beach».