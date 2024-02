Sport Per Andrea Corridori prima convocazione in nazionale 1 febbraio 2024

Grosseto: Grande soddisfazione in casa Fight Gym per la prima convocazione in azzurro per il quattordicenne Andrea Corridori, allenato dal maestro Raffaele D’Amico, che dal primo al quattro febbraio sarà al centro nazionale CONI di Formia agli ordini del maestro Patrizio Oliva che ne saggerà le qualità per il possibile inserimento nella squadra nazionale. Il giovane pugile, vincitore di tre match sui quattro effettuati, ha ottime qualità tecniche e caratteriali e sicuramente non di farà sfuggire questa possibilità di indossare l’ambita maglia azzurra.



