Per Ambra Sabatini nuovo record del Mondo e campionessa Europea a Parigi

Grosseto: Un' altra impresa per la forte atleta maremmana Ambra Sabatini che si prende a Parigi il titolo Europeo di categoria nei nei 100 metri femminili T63 e nel contempo sfodera il nuovo record mondiale scendendo sotto i 14 secondi. Agli Europei di atletica paralimpica in svolgimento a Parigi, la Sabatini conquista l'oro e batte il record del mondo fermando il cronometro a 13โ€98. Con lei sul podio Martina Caironi, seconda, e Monica Contrafatto terza. Un podio tutto italiano che conferma quanto di ottimo stanno facendo queste atlete italiane. foto di repertorio.

