Pensioni, aumenti da ottobre, lo comunica Epaca Coldiretti

Grosseto: Con il cosiddetto decreto “aiuti bis” saranno essenzialmente due le novità sulle pensioni dice Epaca Coldiretti:

1- Ad ottobre i pensionati con assegni non superiori a 2.692€ lordi al mese riceveranno un aumento sino ad un massimo di circa 50 euro al mese. Si tratterà di una rivalutazione straordinaria valida fino a dicembre ( verrà riassorbita dal mese di gennaio 2023) comprensiva della 13esima .Gli assegni compresi tra 2.692 e 2.744€ riceveranno un aumento ridotto sino a concorrenza della predetta somma (clausola di salvaguardia). L’aumento in ogni caso non avrà effetto sui limiti reddituali delle prestazioni collegate al reddito (es. pensioni di invalidità).

2- A novembre, invece, tutti i pensionati, anche quelli con assegni superiori alla predetta soglia avranno l’anticipo del conguaglio dell’indicizzazione con gli arretrati maturati nei primi 10 mesi dell’anno, quindi con importi una tantum che vanno da 10 a 130 euro.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo decreto infatti, consente finalmente di fare i primi conti sugli anticipi della rivalutazione delle pensioni previsti nell’ultimo trimestre 2022.

Per informazioni: Epaca Via Roccastrada n.2, Grosseto - Email: epaca.gr@coldiretti.it - Tel. 0564/438928 oppure 438916