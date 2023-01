Cronaca Pedone investito da un'auto in via Pirandello. Interviene l'automedica del 118 17 gennaio 2023

17 gennaio 2023 239

239

Redazione Grosseto: Nel tardo pomeriggio di oggi martedì 17 gennaio, attorno alle ore 18.15 un uomo di 52 anni è stato investito da un'auto in città. Il sinistro è avvenuto via Pirandello angolo via Giusti. Al memento non si conosce la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con l'automedica di Grosseto e una ambulanza della Misericordia e trasportato al pronto soccorso del Misericordia in codice 2. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Pedone investito da un'auto in via Pirandello. Interviene l'automedica del 118 Pedone investito da un'auto in via Pirandello. Interviene l'automedica del 118 2023-01-17T19:48:00+01:00 92 it Pedone investito da un'auto in via Pirandello. Interviene l'automedica del 118. Adesso è in codice 2 al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/11/05/20171105103447-55aaff68.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/11/05/20171105103447-55aaff68.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 17 Jan 2023 19:48:00 GMT