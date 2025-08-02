Pedalare d’estate: bellezza, libertà e... attenzione ai pericoli

La bicicletta è il simbolo dell’estate slow, ma la sicurezza resta una priorità. Serve maggiore consapevolezza, anche da parte di chi è al volante.

L’estate e la bicicletta sono un binomio perfetto. Il sole, l’aria tiepida del mattino, le strade che attraversano la campagna o costeggiano il mare: pedalare in questa stagione è un piacere che unisce salute, ecologia e libertà.

Sempre più persone – adulti, ragazzi, famiglie – scelgono la mobilità dolce per spostarsi nei centri abitati, andare al lavoro, o semplicemente per godersi il tempo libero. Ma con il crescente numero di ciclisti su strada, aumentano anche le occasioni di rischio. E troppo spesso sono le due ruote a pagare il prezzo più alto.

Il fascino della bici, la fragilità di chi la guida

Pedalare in estate significa muoversi in modo sostenibile, mantenersi attivi e riscoprire il paesaggio in modo autentico. Ma significa anche esporsi maggiormente al traffico. Un semplice errore, una distrazione o una mancata precedenza possono trasformare una pedalata spensierata in un grave incidente.

Secondo i dati dell’Istat, in Italia ogni anno migliaia di ciclisti restano coinvolti in sinistri stradali. Molti di questi avvengono su strade secondarie o provinciali, spesso poco illuminate o prive di piste ciclabili. In estate, con l’aumento del traffico turistico e il maggior numero di utenti deboli in circolazione, la prudenza deve essere raddoppiata.

Codice della Strada: cosa devono sapere gli automobilisti

Il Codice della Strada tutela i ciclisti come utenti vulnerabili, insieme a pedoni e motociclisti. Ma non sempre questa vulnerabilità viene rispettata. È bene ricordare alcune regole fondamentali:

Quando si sorpassa un ciclista , è obbligatorio mantenere almeno 1,5 metri di distanza laterale.

, è obbligatorio I ciclisti hanno diritto di circolare sulla carreggiata , anche in assenza di piste dedicate.

, anche in assenza di piste dedicate. Non è consentito tagliare la strada o stringere chi pedala, nemmeno nei centri urbani.

chi pedala, nemmeno nei centri urbani. Particolare attenzione va prestata agli incroci, alle rotonde e alle manovre di svolta, momenti in cui i ciclisti rischiano di essere ignorati o colpiti.

“La sicurezza dei ciclisti dipende dalla responsabilità di tutti. Non basta indossare il casco o segnalare la propria presenza: serve una cultura del rispetto e della condivisione dello spazio pubblico”.

Cosa possono fare i ciclisti per proteggersi

Anche chi pedala ha il dovere di rispettare le regole:

usare sempre le luci e i catarifrangenti (anche di giorno);

(anche di giorno); evitare l’uso del telefono;

segnalare con chiarezza le manovre;

non procedere contromano o su marciapiedi;

o su marciapiedi; indossare il casco, soprattutto i minori.

Soprattutto nei tragitti extraurbani o poco trafficati, la visibilità e la prevedibilità restano due elementi fondamentali.

Una questione di civiltà

La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto: è una scelta di vita, un gesto quotidiano per l’ambiente, la salute e la qualità urbana. Ma deve poter essere una scelta sicura.

Condividere la strada significa prendersi cura gli uni degli altri. Basta poco: una distanza in più, un sorpasso meno aggressivo, uno sguardo in più allo specchietto. Così, pedalare d’estate può continuare a essere quello che dovrebbe essere: un piacere, e non un rischio.