Pedalando nel cuore di pietra della Maremma

Quattro giorni, dal 9 al 12 ottobre, tra le strade e i sentieri che uniscono Sorano, Pitigliano e Sovana: un viaggio in bicicletta tra storia millenaria, panorami mozzafiato e magia del tufo. Grosseto: Dal 9 al 12 ottobre, Fiab Italia torna in Maremma con un viaggio di gruppo in bicicletta di quattro giorni nella magica terra delle Città della Civiltà del Tufo. La proposta, realizzata in collaborazione con Caliba Viaggi su iniziativa di Fiab Grosseto Ciclabile, porterà i cicloturistici, provenienti da diverse regioni d’Italia, a scoprire le meraviglie autentiche di Sorano Pitigliano e Sovana, borghi antichi all’estremo sud della Maremma Toscana, dove si celano le tracce ed i misteri di civiltà arcaiche e medievali. Ultimi posti disponibili. Per iscriversi: https://www.biciviaggi.it/maremma-e-le-citt%C3%A0-del-tufo Per informazioni: angelo.fedi@fiabitalia.it 3292157746 Seguici



