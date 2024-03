Pecorini: “Pronto a guidare Follonica e a mettermi a disposizione della comunità"

"Azioni prioritarie: lavoro, giovani, turismo, ambiente” – Andrea Pecorini, candidato alle primarie del centrosinistra, guarda al futuro.

Follonica: "Una breve, intensa e appassionata campagna elettorale che porta alle primarie del centrosinistra a Follonica domenica 17 marzo. Andrea Pecorini, 53 anni, vicesindaco al fianco di Andrea Benini, è pronto a guidare la città e a mettersi a disposizione della comunità.

“Questi giorni sono stati bellissimi – commenta Andrea Pecorini - ho incontrato tantissime persone che hanno saputo trasmettermi la loro fiducia e il loro entusiasmo. Follonica merita di raggiungere quei grandi obiettivi che abbiamo progettato negli anni e che oggi aspettano di essere messi in pratica. Le primarie sono un’occasione di confronto ma anche un momento di grande partecipazione per tutto il centrosinistra. Per questo invito tutti a votare!”

Dopo domenica 17 marzo inizierà la campagna elettorale che porterà al voto l’8 e 9 giugno. Tra i punti cardini del programma di Pecorini, sostenuto in modo compatto non solo dal Partito Democratico ma anche da uno spaccato importante della città, è chiara la grande concretezza: scuola e lavoro, giovani, prima casa, impresa, ambiente, turismo e una generale rigenerazione della città.

Ricordiamo che per votare sono necessarie la tessera elettorale e la carta di identità o un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si vota dalle ore 8.00 alle ore 21.00 Per i votanti dalla Sezione 1 alla 11 il seggio è all’Ex Casello Idraulico in Via Roma, 43. Per i votanti dalla Sezione 12 alla 22 il seggio è alla CGIL in Viale Europa, 3.