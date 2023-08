Pd Toscana, mobilitazione sul salario minimo: domani tappa ad Orbetello

Orbetello: Prosegue la campagna sul salario minimo del Pd Toscana e la raccolta firme in favore della proposta di legge del Partito Democratico in Parlamento. Domani, sabato 19 agosto alle 17:30, il tour farà tappa alla Caffetteria Le Granatine di Orbetello, in provincia di Grosseto.



“La maggioranza ha il coraggio di definire con il termine truffa la nostra battaglia sul salario minimo – ha commentato Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana –. Intanto la petizione ha raccolto oltre 250mila firme online e più di duemila nei banchetti, nelle Feste de l’Unità e negli altri eventi che stiamo organizzando in Toscana. Mentre loro gettano fango, noi continuiamo a parlare con le persone e ad ascoltare le loro testimonianze di sfruttamento, perché sotto 9 euro l’ora non si può parlare di lavoro. Cara destra, continuate a chiudere gli occhi davanti agli oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici poveri in Italia, 100mila dei quali in Toscana. Noi proseguiamo la nostra battaglia, avanti, senza sosta”.