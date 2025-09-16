PD provinciale Grosseto: nominata la nuova Segreteria
Subito al lavoro verso le elezioni regionali a sostegno di Eugenio Giani
Grosseto: Il Segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, Giacomo Termine, ha nominato la nuova Segreteria provinciale, una squadra ampia, competente e radicata nei territori. L’obiettivo è chiaro: essere immediatamente operativi sulle priorità della provincia e accompagnare, con serietà e unità, la campagna per le elezioni regionali, a sostegno della riconferma del Presidente Eugenio Giani, del governo di centrosinistra in Toscana e dei nostri candidati locali.
Giacomo Termine: “Ringrazio di cuore tutte e tutti i componenti della precedente Segreteria per l’impegno generoso di questi anni. Oggi apriamo una fase nuova, con una squadra che mette al centro competenza, ascolto e presenza nei territori. Le sfide che abbiamo davanti — dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, fino alle politiche per i giovani e all’agricoltura — chiedono un PD organizzato, capace di proposta e di governo. La prima tappa è la campagna per le regionali: vogliamo che la Toscana continui a essere guidata dal centrosinistra, sostenendo con convinzione Eugenio Giani, i nostri candidati locali, ed un programma che rafforzi sanità pubblica, coesione sociale e sviluppo delle aree interne.”
La Segreteria è stata strutturata in modo da unire deleghe politiche e coordinamento territoriale, garantendo radicamento capillare in tutta la provincia. Una scelta che risponde alla necessità di un partito vicino alle persone, ai problemi concreti e alle comunità locali.
Composizione della Segreteria provinciale
Susanna Lorenzini — Vice Segretaria
Ciro Cirillo — Coordinatore della Segreteria
Daniela Piandelaghi — Organizzazione
Mariano Genovese — Sanità e Sociale
Daniele Tonini — Infrastrutture e Pianificazione
Christian Marchini — Segretario Provinciale PD e Responsabile Politiche Giovanili
Rachele Nanni — Agricoltura
Cinzia Tacconi — Ambiente e Transizione Ecologica
Saimo Biliotti — Servizi Pubblici Locali
Coordinatori territoriali, membri della Segreteria:
Lauretta Bianchi — Area Sud
Mirjam Giorgieri — Area Nord
Federico Badini — Amiata
Demetrio Cozzupoli — Area Centro
"Con la nuova Segreteria, il PD provinciale di Grosseto si mette subito al lavoro per costruire una campagna regionale all’altezza delle aspettative dei cittadini, valorizzando il contributo di amministratori, circoli e volontari, e promuovendo un confronto aperto con tutte le realtà economiche e sociali del territorio", conclude Termine.