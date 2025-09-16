PD provinciale Grosseto: nominata la nuova Segreteria

Subito al lavoro verso le elezioni regionali a sostegno di Eugenio Giani

Grosseto: Il Segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto, Giacomo Termine, ha nominato la nuova Segreteria provinciale, una squadra ampia, competente e radicata nei territori. L’obiettivo è chiaro: essere immediatamente operativi sulle priorità della provincia e accompagnare, con serietà e unità, la campagna per le elezioni regionali, a sostegno della riconferma del Presidente Eugenio Giani, del governo di centrosinistra in Toscana e dei nostri candidati locali.

Giacomo Termine: “Ringrazio di cuore tutte e tutti i componenti della precedente Segreteria per l’impegno generoso di questi anni. Oggi apriamo una fase nuova, con una squadra che mette al centro competenza, ascolto e presenza nei territori. Le sfide che abbiamo davanti — dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla transizione ecologica, fino alle politiche per i giovani e all’agricoltura — chiedono un PD organizzato, capace di proposta e di governo. La prima tappa è la campagna per le regionali: vogliamo che la Toscana continui a essere guidata dal centrosinistra, sostenendo con convinzione Eugenio Giani, i nostri candidati locali, ed un programma che rafforzi sanità pubblica, coesione sociale e sviluppo delle aree interne.”

La Segreteria è stata strutturata in modo da unire deleghe politiche e coordinamento territoriale, garantendo radicamento capillare in tutta la provincia. Una scelta che risponde alla necessità di un partito vicino alle persone, ai problemi concreti e alle comunità locali.

Composizione della Segreteria provinciale

Susanna Lorenzini — Vice Segretaria

Ciro Cirillo — Coordinatore della Segreteria

Daniela Piandelaghi — Organizzazione

Mariano Genovese — Sanità e Sociale

Daniele Tonini — Infrastrutture e Pianificazione

Christian Marchini — Segretario Provinciale PD e Responsabile Politiche Giovanili

Rachele Nanni — Agricoltura

Cinzia Tacconi — Ambiente e Transizione Ecologica

Saimo Biliotti — Servizi Pubblici Locali

Coordinatori territoriali, membri della Segreteria:

Lauretta Bianchi — Area Sud

Mirjam Giorgieri — Area Nord

Federico Badini — Amiata

Demetrio Cozzupoli — Area Centro

"Con la nuova Segreteria, il PD provinciale di Grosseto si mette subito al lavoro per costruire una campagna regionale all’altezza delle aspettative dei cittadini, valorizzando il contributo di amministratori, circoli e volontari, e promuovendo un confronto aperto con tutte le realtà economiche e sociali del territorio", conclude Termine.