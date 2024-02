Pd: processo di crescita di un territorio passa necessariamente dall'alta formazione

Grosseto: "Il processo di crescita di un territorio passa necessariamente dall'alta formazione. Il Partito democratico della città ha sempre tenuto al primo posto della propria agenda programmatica le politiche giovanili affinché le nuove generazioni fossero messe nelle condizioni di immaginare un futuro diverso attraverso opportunità concrete di realizzazione.

L'apertura di un ITS su turismo e cultura a Follonica è un importante passo verso il consolidamento della nostra città nell'ambito delle politiche culturali e del turismo, quali motori di sviluppo per l'intero territorio. Opportunità di crescita che sono rivolte ad un'ampia platea e in particolare ai giovani che potranno avere a disposizione un corso post diploma di alta qualifica, in grado di inserirli nel mondo del lavoro: l'80% dei diplomati ITS, trova infatti un impiego adeguato al proprio titolo di studio non appena concluso il percorso.

La Regione Toscana e l'assessora Nardini del Partito Democratico hanno lavorato molto per allargare l'offerta degli ITS nel territorio regionale. Restava scoperta la provincia di Grosseto che oggi, grazie al lavoro congiunto dell'assessore Barbara Catalani, della Provincia di Grosseto e della Fondazione Tab, potrà vantare l'apertura di nuovo istituto che si inserisce nel complesso processo di riconversione dell'area ex Ilva e delle possibilità di sviluppo ad essa connesse.

"L'ITS dedicato al turismo e alla cultura - dichiara la segretaria del Partito Democratico di Follonica Mirjam Giorgieri - nasce oggi nella nostra provincia grazie al lavoro congiunto delle amministrazioni comunale, provinciale e regionale. Si tratta di una risposta concreta alle difficoltà delle aziende del nostro territorio che operano nel settore turistico e faticano a reperire personale specializzato, ma anche di un'opportunità per i ragazzi e le ragazze che nascono qui per non essere costretti a lasciare Follonica e la provincia di Grosseto.

Si tratta anche di un importante traguardo per l'amministrazione comunale follonichese, che getta le basi per caratterizzare Follonica come centro nevralgico della formazione territoriale e punto di riferimento, non solo locale, per la formazione. Nel quinquennio 2024-29 sarà importante consolidare questo percorso e come Partito Democratico locale auspichiamo che la formazione sia centrale nel prossimo programma elettorale del centro sinistra", ternina la nota.