Pd, ci sono erbacce e sporcizia nel campo polivalente dietro scuole medie

Castel del Piano: Il PD insieme al gruppo di opposizione: lampante la differenza con Arcidosso, pessima la figura con cittadini e turisti. "Mentre lo scorso fine settimana 180 partecipanti affollavano il nuovo e coloratissimo campo da basket di Arcidosso, per il torneo di 3 contro 3, erba alta e sporcizia affollavano il campetto polivalente dietro le scuole medie a Castel del Piano. Può esserci tanta differenza a soli tre chilometri di distanza? Sì.





Quello che era stato inaugurato qualche mese fa in pompa magna, è oggi un insieme di erbacce e rifiuti, presentandosi decisamente poco accogliente per chi vuole fare due tiri a canestro o giocare a pallone. Un investimento che non sta venendo curato, soldi buttati. Sappiamo che la manutenzione del verde e degli spazi pubblici a Castel del Piano è un problema: qualche mese fa abbiamo fatto alcune proposte all'amministrazione che, però, non le ha ascoltate. Questa ne è l'ulteriore conferma. Proprio in virtù di quelle proposte che facemmo sul verde pubblico, ci chiediamo se l'Assessore allo Sport Paola Ricci, completamente assente dal dibattito fin dalla discussione sulle sorti dello stadio, abbia delle idee per risolvere la situazione. Noi pensiamo che si potrebbe lavorare ad una convenzione con un'associazione per permettergli di aiutare il comune nella gestione e nella manutenzione dello spazio. È solo un'idea, ma può essere un primo passo. In questo senso il gruppo consiliare Tradizione e Innovazione si è detto disponibile a chiedere lumi all'amministrazione fin dal prossimo Consiglio Comunale. Rendere questi luoghi fruibili per i cittadini è fondamentale, per garantire svago ai più giovani, rendere vivibile il paese e più presentabile. Queste sono preoccupazioni quotidiane dei cittadini e anche nostre. Lo sono anche per l'amministrazione?", termina il Pd di Casteldelpiano.