Pd: “Basta aggressioni contro mezzi di trasporto pubblico e contro gli autisti”

Rita Bernardini: “Ancora un gesto di ennesima violenza ai danni di un conducente di linea si è consumata giovedì durante una corsa verso Marina di Grosseto”



Grosseto: “Basta! Tutto ciò non è più tollerabile, il rischio sul luogo di lavoro per i dipendenti e quello per i passeggeri, sta raggiungendo livelli degni di preoccupazione”, afferma il consigliere Comunale PD Rita Bernardini.

“Purtroppo, - prosegue Bernardini - eventi così accadono sempre più spesso e tutto ciò manifestano un palese contesto di disagio sociale al quale dobbiamo porgere la nostra attenzione. Il trasporto pubblico deve essere tutelato ed incentivato. Esprimo solidarietà e vicinanza all’autista oggetto di questa aggressione avvenuta sul posto di lavoro durante l’esercizio delle sue funzioni e mentre stava svolgendo un lavoro a servizio dei cittadini. La solidarietà la esprimo anche nei confronti dell’Azienda di Trasporto Pubblico Locale “Autolinee Toscane” auguro che si possa al più presto trovare una soluzione grazie anche un tavolo di lavoro con sindacati, azienda e prefettura.