Pd: "Alle dimissioni per salvare il paese, Bartalini preferisce le scuse"

Il PD di Castel del Piano: sul Palio sarebbe bastato ammettere gli errori, invece si continua a far finta di niente mentre il paese sprofonda.



Casteldelpiano: "Le ammissioni di colpa non sono una cosa semplice da fare e men che meno da comunicare, ma in determinati momenti sono la cosa giusta da fare. Con le sue dichiarazioni sul Palio, il Sindaco Bartalini dimostra di non avere il coraggio di fare questo passo. Le scuse sono il miglior rifugio: dalla pioggia alle scelte finanziarie, le sue parole ne sono piene. Il Sindaco, però, si dimentica di alcuni particolari. Andiamo per ordine.

Se nel Palio Straordinario di Maggio la scelta di non prendere i box era stata motivata da ragioni finanziarie previste solamente per quella festa, perché ora usare la stessa scusa omettendo che le contrade sono state avvertite solo due giorni prima di questa scelta? Lo stesso vale per i premi: a Maggio alzati e a Settembre diminuiti. Non si tratta di ragioni finanziarie: come ormai tutti sanno, il Primo Cittadino è legato mani e piedi alle decisioni finanziare del (Vice)Sindaco Giglioni.

La scusa della pioggia non regge e non può coprire la mancanza di progetto e competenza che è stata sotto gli occhi di tutti. Siamo arrivati ad un livello bassissimo. Se il palio negli anni ha avuto qualche problema da sistemare, così il problema purtroppo sarà risolto alla radice. La cosa che però più ci rattrista, da cittadini, è il finale. Bartalini ci accusa di non partecipare e non fare proposte, dimenticando di prendersi le responsabilità per la completa disorganizzazione in cui versa la macchina comunale e scordandosi che a lui spetterebbe di dare gambe alle sue idee per il Palio e per Castel del Piano. Idee che purtroppo non ci sono.

Bartalini vuole una mano sul Palio? Noi gli abbiamo già sottoposto progetti per risolvere lo stato di incuria in cui si trova il paese, progetti per il PNRR. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Il problema è che la stessa cosa sta capitando, sul Palio, sulla cura del paese, sul piano urbanistico, sugli investimenti, a tutti i cittadini di Castel del Piano. Se ci fosse un po' di buon senso questo basterebbe per dimettersi, ma evidentemente non si vuole smettere di far precipitare Castel del Piano nell'incuria e nel degrado" conclude Federico Badini, Segretario Unione Comunale PD Castel del Piano, direttivo Unione Comunale PD Castel del Piano.