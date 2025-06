PD Albinia: "Sindaco e Giunta a corto di idee? Ecco la nostra proposta per la ciclabile bloccata!"

Albinia: Il Partito Democratico di Albinia risponde ai recenti appelli dell'amministrazione comunale in cerca di proposte concrete, puntando il dito su un problema che, a loro dire, è stato ignorato per mesi: la chiusura della pista ciclabile che collega Albinia al mare e alla zona Osa-Albegna.

Fabrizio Mecarozzi, Segretario del circolo PD Albinia, in un comunicato stampa, denuncia la situazione: "Evidentemente gli assessori di Albinia sono presi dalla campagna elettorale o dai ripetuti spot social sulla prossima inaugurazione della scuola elementare che la popolazione attende da quasi 13 anni, per non accorgersi che dallo scorso autunno l’unica pista ciclabile... è interrotta."

La pista, bloccata a causa del cantiere per la messa in sicurezza idraulica (condiviso da Anas e Regione Toscana), non offre alcuna alternativa di viabilità, costringendo ciclisti e pedoni a soluzioni "spesso intraprendenti e pericolose", come percorrere la Statale Aurelia in direzione sud.

Il PD sottolinea l'urgenza di intervenire, specialmente con l'avvicinarsi dell'estate e della stagione turistica, quando migliaia di visitatori e lavoratori utilizzano quella strada che collega numerosi villaggi turistici ad Albinia. La problematica colpisce anche i residenti, abituati a usare la ciclabile per passeggiate o per raggiungere il mare.

La soluzione proposta

Il Partito Democratico di Albinia avanza una proposta concreta: "La soluzione, a nostro modo di vedere, potrebbe essere concedere ai pedoni e alle biciclette un metro del perimetro interno, dove adesso sembra esserci un percorso battuto, adeguatamente separato dal cantiere ed in sicurezza."

Il circolo PD chiede all'amministrazione comunale di "farsi carico della problematica e di proporre ad Anas una soluzione fattibile e veloce nelle tempistiche che consenta ai cittadini e ai turisti di muoversi liberamente sul territorio."

La palla passa ora al Sindaco e alla sua Giunta, chiamati a dimostrare la loro capacità di ascolto e di azione di fronte a un problema che, secondo il PD, incide direttamente sulla sicurezza e sull'attrattiva turistica del territorio.