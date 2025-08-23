PCI Toscana: raccolta firme e nuova legge elettorale regionale

Enrico Zanieri e Marco Barzanti ribadiscono la necessità di superare il maggioritario e garantire vera democrazia in Toscana.

Firenze: Ci fa piacere leggere che sia Marco Rizzo che Antonella Bundu abbiano sollevato la questione della raccolta firme. Ci fa piacere perché è una battaglia che condividiamo, ma sulla quale ci sembra giusto rivendicare una posizione politica. Come Partito abbiamo iniziato un dialogo con altre forze politiche mettendo sul piatto la questione democratica in Toscana, riguardo sia la raccolta delle firme, sia il superamento del maggioritario. Se alcune forze politiche hanno espresso vicinanza, altre invece sono sembrate sorde all’argomento salvo riscoprirsi democratiche giusto un mese prima dalla scadenza della presentazione delle liste per le elezioni regionali.

A dimostrazione dei propri intenti il PCI ha avviato, contestualmente a quella per la presentazione della propria lista, una raccolta firme per una proposta di legge regionale che cambi il sistema elettorale toscano per tutti. L’invito a sostenere tale proposta rimane aperto a tutte quelle forze politiche che in questi anni, specialmente in Toscana, hanno espresso forti critiche al sistema di potere del PD, 5 Stelle compresi, visto che l’alleanza politica alle regionali a sostegno di Giani contrasta con la dura opposizione portata avanti in questi ultimi cinque anni.

Il Partito Comunista Italiano ritiene l’attuale legge elettorale toscana lesiva dei principi di partecipazione e democrazia sanciti dalla Costituzione antifascista. Ribadiamo l’invito a portare avanti la proposta di legge regionale.

Enrico Zanieri – Candidato alla Presidenza della Regione Toscana per il PCI

Marco Barzanti – Segretario regionale PCI Toscana



