PCI Toscana: "Il Partito Comunista Italiano della Toscana aderisce allo sciopero del 22 settembre"

Firenze: «Dinanzi a quello che succede nel mondo - si legge nella nota del Partito Comunista Italiano, Segreteria regionale Toscana -, con il rischio sempre più crescente di una guerra globale, alle politiche di riarmo del governo che drenano soldi allo stato sociale, alla sanità, allo sviluppo del nostro paese; di fronte all’espansionismo imperialista con cui si pensa di riscrivere la storia delle nazioni non possiamo tacere. In questo mondo disegnato dai potenti, di fronte alla brutale disumanizzazione a cui assistiamo giornalmente, di fronte al genocidio scientifico e sistematico portato avanti da Israele contro il popolo Palestinese, che avviene con l’accondiscendente indifferenza dei governi occidentali e degli USA, lo sciopero generale proclamato per il 22 settembre prossimo apre uno squarcio sulla ipocrisia che avvolge questo massacro; nessuna sanzione, nessun isolamento internazionale è stato fino ad oggi imposto al governo genocida sionista israeliano. Come Partito Comunista Italiano della Toscana riteniamo fondamentale l’adesione allo sciopero per essere vicini alla Global Samud Flotilla, per tentare di rompere quel velo di ipocrisia che incombe da troppo tempo e portare aiuti concreti alla martoriata popolazione di Gaza; invitiamo i nostri iscritti e simpatizzanti di aderire allo sciopero generale nell’auspicio che si giunga ad una mobilitazione unitaria dei lavoratori».