PCI Toscana: a Livorno incontro-dibattito su Rivoluzione russa e attualità
Livorno: Giovedì 7 novembre 2025 alle 17:00, presso la Sala Simonini a Livorno (Scali Finocchietti, 4), avrà luogo l’incontro “Attualità dell’Ottobre, attualità del socialismo”, organizzato dal Partito Comunista Italiano.
Un’occasione per rivisitare la Rivoluzione russa e discuterne gli aspetti in comune con il contesto attuale, con la consapevolezza che, così come il rifiuto della guerra fu una delle scintille che innescò gli eventi del 1917, anche oggi, in una situazione di economia di guerra, i comunisti possono rilanciare le lotte per cambiare la società.
Se ne parlerà con Massimo Longobardi, membro della Segreteria nazionale del PCI e docente di Storia dell’economia, e Marco Barzanti, Segretario regionale PCI.