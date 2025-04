Pci Toscana: 25 Aprile a Orbetello: Multa alla Liberazione

Partito Comunista Italiano Toscana: "Il nostro è un paese dove si multa con 566 euro l’ANPI per aver celebrato il 25 aprile, ricorrenza in cui, da tempo, è abitudine mettere a dura prova il senso dello stupore."

Firenze: È successo a Orbetello, in provincia di Grosseto, dove l’amministrazione comunale, una civica di centrodestra guidata da Andrea Casamenti - scrive il Partito Comunista Italiano Toscana - , prima non ha concesso l’autorizzazione a occupare parte dell’ex Idroscalo, poi ha mandato la Municipale a multare chi aveva comunque deciso di esserci. E cioè cittadini, famiglie, persone che non hanno dimenticato il significato del 25 aprile; persino parlamentari che hanno ritenuto doveroso essere presenti: gente unita da una determinazione che si è scontrata con l’altra, senza dubbio coerente, di chi, già intenzionato a intitolare quello spazio pubblico al capo squadrista e gerarca fascista Italo Balbo (uno di quelli veri, non da bar), ha ritenuto di dovere ostacolare con cavilli, multe e piccoli atti di intimidazione persone che, del fascismo, celebravano la sconfitta.

Noi - continua il Partito Comunista Italiano Toscana - , ovviamente, stiamo con queste ultime, in una vicenda che non riguarda solo un comune della Toscana, ma tutti. La Liberazione non è stata concessa, ma conquistata: la difesa della Liberazione non deve essere una concessione. Ma se, come sembra da più parti d’Italia, deve essere - come una volta, conclude il Partito Comunista Italiano Toscana - addirittura un diritto da conquistare, vorrà dire che saremo di più in ogni occasione a rivendicarlo, senza farci intimidire.