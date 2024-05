Paytech, come la tecnologia sta rivoluzionando i pagamenti

Con un tocco, un orologio, lo schermo del cellulare, addirittura con uno sguardo, con la propria faccia, con un dito. Ormai pagare è diventato semplicissimo. Lo facciamo online, lo facciamo in negozio. Ed è tutto merito della PayTech, abbreviazione di "Payment Technology", ovvero l'insieme delle tecnologie e innovazioni digitali applicate al settore dei pagamenti.



Pagamenti e transazioni più veloci e semplici, ma anche sicuri e convenienti. Tutto concentrato negli ultimi anni, grazie alla diffusione sempre più massiccia degli smartphone e alla crescita dell’e-commerce. È così che si sono diffuse anche soluzioni come i wallet digitali, le criptovalute, le piattaforme di pagamento online e i terminali POS avanzati. Tra le principali applicazioni, in questo senso, possiamo citare ad esempio Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay che consentono agli utenti di effettuare pagamenti utilizzando i loro dispositivi mobili. Si tratta di portafogli digitali che memorizzano in modo sicuro le informazioni delle carte di credito e di debito, consentendo pagamenti contactless tramite tecnologia NFC, ovvero Near Field Communication.

Una rivoluzione, quella della PayTech, che offre velocità e convenienza a tutti, aziende e clienti. I pagamenti digitali sono infatti più rapidi rispetto ai metodi tradizionali come il contante o gli assegni e i tempi delle transazioni nei negozi e online sono calati drasticamente, migliorando anche l'efficienza operativa. Le tecnologie PayTech utilizzano inoltre protocolli di sicurezza avanzati, come la tokenizzazione e la crittografia, che consentono di proteggere le informazioni sensibili. In alcuni casi poi viene utilizzata addirittura l'autenticazione biometrica, ovvero tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Tramite la PayTech, insomma, le aziende possono crescere. Lo dice anche Slot Mania all’interno della sua sezione news, spiegando come i pagamenti digitali siano stati un elemento essenziale nel successo della filiera dei casinò online. Nel corso del 2024, infatti, si prevede un aumento dell’utilizzo dei pagamenti mobili, con un mercato globale che raggiungerà i 56 miliardi di dollari entro il 2031 e che era fermo a 17 miliardi nel 2021.

La parola chiave di questa rivoluzione è ovviamente “accessibilità”: le soluzioni di pagamento digitali sono accessibili a un numero sempre maggiore di persone, specie per coloro che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. Una tecnologia, insomma, che stimola l'inclusione finanziaria e che facilita tutti i profili di consumatore. Basti pensare alle soluzioni BNPL, acronimo che sta per "Buy Now, Pay Later", che permettono ai consumatori di dilazionare i pagamenti senza interessi.

Non possono mancare, ovviamente, delle sfide future, degli ostacoli e delle zone d’ombra. Serve infatti una regolamentazione costantemente aggiornata e valida, che metta al primo posto la sicurezza e la trasparenza, cercando di schermare da hacker e cybercriminali. Occorre poi capire quale sarà il futuro delle criptovalute (come Bitcoin ed Ethereum), che stanno emergendo come alternative ai sistemi di pagamento ma che ancora vivono in una sorta di limbo giuridico. Risolti questi punti nevralgici, la PayTech potrà continuare ad evolversi a rivoluzionare il modo in cui spendiamo i soldi. E renderlo più sicuro, più intelligente e più integrato.