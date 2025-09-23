Paura al porto di Porto Ercole: peschereccio imbarca acqua nella notte

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, ha evitato l’affondamento e possibili rischi ambientali.

Porto Ercole: Questa mattina i Vigili del Fuoco di Orbetello sono intervenuti presso il porto turistico di Porto Ercole per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti piogge cadute nella notte, aveva imbarcato una grande quantità d’acqua.

Grazie al tempestivo intervento, coordinato dalla Capitaneria di Porto, l’imbarcazione è stata svuotata e riportata in sicurezza, scongiurando così sia il completo affondamento sia il pericolo di inquinamento ambientale.