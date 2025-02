Patto per il Welfare, le centrali cooperative: “Bene l’impegno della Regione Toscana”

Firenze: “Quello firmato è un patto importante e come Centrali Cooperative riconosciamo alla Regione la volontà politica di rimettere al centro le sfide che il welfare oggi pone e che sono determinanti se si vogliono dare risposte alle comunità in termini di sostenibilità e qualità, coesione e appropriatezza”. A dirlo sono Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoop Toscana Dipartimento Welfare e Agci-Imprese sociali, commentando il Patto per il Welfare firmato oggi nella sede della giunta regionale toscana.

“La società toscana sta affrontando sfide complesse, come l’invecchiamento della popolazione e un livello di natalità che, se rapportato alla popolazione residente, resta sotto alla media nazionale. In generale - spiegano le centrali cooperative - si registra una crescita dei bisogni dei cittadini e le fragilità e le vulnerabilità si ampliano, interessando fasce sempre più larghe di persone”.





“Con questo patto - concludono Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoop Toscana Dipartimento Welfare e Agci-Imprese sociali - la Regione Toscana prende alcuni impegni importanti, come l’aumento delle risorse a sostegno della quota sanitaria per i servizi sociosanitari, la costituzione di tavoli di lavoro per migliorare il sistema integrato di welfare negli ambiti delle politiche per la non autosufficienza, la disabilità, minori e famiglie, la salute mentale e le dipendenze. La Regione assume anche l'impegno a riconoscere gli aumenti previsti dal Ccnl delle cooperative sociali e scoraggiare l'applicazione di contratti meno vantaggiosi per i lavoratori”.